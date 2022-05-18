Дети в возрасте до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта», сообщатся на сайте парламента. Законопроект предлагает установить бесплатный проезд в электричках для детей от пяти до семи лет.
«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отметил председатель парламента Вячеслав Володин.
Сейчас решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках для детей полностью зависит от возможностей регионов. Только в 48 субъектах предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет.
В таких регионах детям предоставляется скидка от 50 % до 75 % от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Поправки распространят льготу на всю территорию России.
нина90у тебя беда с головой! всем нормальным далеко до лампочки главное что в холодильнике и что они могут...
DesputЗначит со сцены евровид.....орать за нациков можно, а паренек с наклейкой и нельзя?!!!!! И они еще заявляют,...
pvabaleyЭто уже налог на уже взятый налог с производителей?
UynachalnicaТы радиолюбитель! И сможешь что-то собрать! А они только плату умеют собирать! Я выше уже сказал, все...