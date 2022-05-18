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Дети в возрасте до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта», сообщатся на сайте парламента. Законопроект предлагает установить бесплатный проезд в электричках для детей от пяти до семи лет.

«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отметил председатель парламента Вячеслав Володин.

Сейчас решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках для детей полностью зависит от возможностей регионов. Только в 48 субъектах предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет.

В таких регионах детям предоставляется скидка от 50 % до 75 % от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Поправки распространят льготу на всю территорию России.

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