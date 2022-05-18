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Медведев пообещал, что Россия не допустит Третьей мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны, но способна дать сокрушительный ответ в случае нападения, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам посещения ядерного центра в Сарове.

Он назвал ядерный щит страны арсеналом современных, надежных, эффективных вооружений, который «и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую».

«Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — написал Медведев в телеграм-канале.

При этом, по его словам, нужно поддерживать российскую науку , имеющую огромное оборонное значение. «Будем наращивать импортозамещение, внедрять оригинальные отечественные разработки, готовить перспективных специалистов», — отметил Медведев.

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