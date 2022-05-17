Рекламу на домах запретили размещать без согласия жильцов

Запрет размещать рекламу на фасадах домов без согласия собственников жилья вступил в силу в России с 17 мая. Соответствующие изменения внесены в закон «О рекламе».

Теперь, чтобы поместить рекламу на многоквартирном доме, нужно согласие собственников помещения. На этом же основании, если конструкцию установили ранее, а согласие собственников не получили, реклама должна быть демонтирована.

Решение об аннулировании рекламной конструкции будет приниматься на основании предписания антимонопольного органа.

При этом поправки в закон не касаются вывесок. Так, для размещения коммерческой вывески на фасаде дома получать разрешение собственников жилья не нужно.