Власти предложили ввести утильсбор на электронику

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласовал новую версию нацпроекта по развитию электронной промышленности страны с профильными министерствами и вице-премьерами. Документ предусматривает введение утилизационного сбора на радиоэлектронику.

Сбор включат в цену продуктов, его будут выплачивать потребители. Первоначально реализация проекта должна была обойтись в 3,2 триллиона рублей до 2030 года. Последняя версия предполагает снижение расходов на 2,74 триллиона рублей, пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что 940,7 миллиарда рублей выделят непосредственно из бюджета, еще 901,6 миллиарда поступит дополнительно, а 904 миллиарда привлекут из внебюджетных источников. В качестве источников финансирование указывается плата за маркировку товаров, а также введение утилизационного сбора на электронику.

Эксперимент по маркировке электроники должен пройти с 1 июля 2022 года по 31 августа 2023 года. При этом дата введения утилизационного сбора пока не называется. Похожий сбор уже действует в автомобильной промышленности и зависит от уровня локализации производства.

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники выступает против инициативы. По мнению участников рынка, это увеличит розничную цену электроники для потребителей. Кроме этого, такой сбор должен тратиться на утилизацию электроники, а не на финансирование других проектов, отмечают эксперты.