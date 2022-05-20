Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить

История свадебных обрядов, прогулки с фонариками и голливудское кино ждут гостей новосибирских музеев. Ночь музеев — 2022 в Новосибирске пройдет 21 мая. Представляем программу мероприятия.

Увидеть закулисье филармонии

Гости филармонии смогут пройти тайными маршрутами по закулисью зала имени Каца. Также посетители увидят выставку филармонических артефактов, познакомятся с разными музыкальными инструментами – от средневековой лютни до DJ-станции.

На Круглой сцене в декорациях старинного замка пройдет представление ансамбля Insula Magica в средневековом стиле с танцами от танцевальной студии «Медиваль». Для всех гостей будут работать экзотические фотозоны и уютное филармоническое кафе.

Время: 20.00 - 23.00

Цена: 500 рублей

Насладиться искусством

В Новосибирском краеведческом музее и его филиалах (музей природы, музей связи, музей олимпийской славы, монетный двор и другие) решили показать музей таким, какой он есть.

Гости смогут познакомиться с коллекциями и постоянными экспозициями, увидеть партнерские выставочные проекты.

Сфотографироваться с рыцарем

18.00 - 00.00400 рублей

В музее «На Каменском тракте» гостям предложат сфотографироваться с рыцарем XIV века, сделать бумажного солдатика своими руками, посмотреть бои воинов эпохи викингов. Также посетители смогут сыграть в интеллектуальные игры.

Главным событием там станет исторический квест — «знаешь ли ты историю России?» Каждый час в музее будут разыгрывать сражения (Куликовская битва, Московская битва, Ледовое побоище, Бородино). Для детей запланированы ребусы, раскраски, аквагрим.

Время: 18.00 - 00.00

Цена: 100 рублей

Жестокие свадебные обряды Сибири

В музее Железнодорожного района весь вечер будет звучать музыка и работать фотозона с переодеванием. Там пройдут театральное представление по пьесам Чехова, прогулка по окрестностям вокзала с цыганкой, лекция о Бородинском сражении.

Гвоздем программы станет история о свадебных обрядах в Сибири «Русская свадьба — жестокая и беспощадная». Завершит программу викторина «Исчезнувшие ремесла» с призами.

Время: 18.00 - 00.00

Цена: 100 рублей

Дикие животные

В музее «Заельцовка» участником программы будет Центр реабилитации диких животных со своими питомцами.

Для гостей музея также приготовили много мастер-классов: по изготовлению русской традиционной куклы, закладкам для книг, художественному завязыванью платков и палантинов. Ближе к полуночи пройдет танцевальная программа от Школы испанского танца.

Время: 18.00 - 00.00

Цена: 100 рублей

Песни, танцы и ремесла

В музее Калининского района «На Богданке» программа направлена на музыку, танцы и ремесла. Там состоятся танцевальные мастер-классы, мастер-классы по изготовлению народного музыкального инструмента «Свистулька», по русской каллиграфии, по управлению планшетной куклой.

Гости смогут побывать в самом музее или поучаствовать в интерактивной программе на улице. Поздним вечером пройдет традиционная пешая экскурсия с фонариками, посвященная истории ДК имени Горького и прилегающим зданиям — уникального архитектурного комплекса регионального значения.

Время: 18.00 - 00.00

Цена: 100 рублей

Криминальная экскурсия

Угоститься горячими напитками вкусностями гости смогут в музее «Контора инженера Будагова», там будет работать ярмарка Ново-Николаевска. Также посетителям покажут дрессированных собак и диковинных птиц, познакомят с народными умельцами – мыловарами, гончарами и другими.

С 22:30 до 23:30 пройдет «Криминальная экскурсия» от Игоря Костылева по переулкам, где в начале ХХ века происходили темные дела, о которых не всегда писали в газетах. Маршрут проходит от музея «Контора инженера Будагова» до станции метро «Октябрьская».

Время: 18.00-00.00

Цена: 100 рублей

Интеллектуальное

Музей на набережной подготовил для гостей много познавательных лекций. Например, «На чем стоит Новосибирск» от кандидата геолого-минералогических наук Андрея Вишневского.

Также пройдет марафон блиц-экскурсий по зданию и выставочным залам «Музея на набережной», музыкально-поэтический марафон, концерт трио «Музыка снов».

Время: 17.00 – 00.00

Цена: 100 рублей

Экскурсия в темноте

В музее Первомайского района с 21:30 до 23:00 пройдет интерактивная экскурсия по «Сквозь сумерки времени» в темноте. Для участия необходима предварительная запись (по телефону 307-00-05).

Также гости музея смогут посетить «Вечер смешного рассказа», мастер-классы для детей и взрослых, посмотреть выступления фольклорных коллективов.

Время: 18.00 - 23.00

Цена: 100 рублей

Пионерские времена

Музей «Чемы» приглашает участников окунуться в прошлое. Там пройдет историческая реконструкция эпохи средневековья, с гостями проведут дворовые игры советского периода.

Любителям фотосъемки предложат мастер-класс по мобильной фотографии. В завершении программы гостям расскажут, так ли нужна была ГЭС Новосибирску.

Время: 18.00 - 23.00

Цена: 100 рублей

Кино и космос

В музеях Центрального района и документального кино участники сразятся в знании актеров кино, известных фраз из кино, на внимательность к мелким деталям при просмотре кино и мультфильмов.

В 21:00 состоится специальный сеанс Голливудского немого кино в сопровождении тапера — профессионального музыканта-импровизатора.

В «космическом» зале можно будет посмотреть на настоящих космических странников, сделать фото в ложементе. Зрителям раскроют мифы и правду о метеоритах и их «сотоварищах».

Время: 18.00 - 00.00

Цена: 100 рублей