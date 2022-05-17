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Фильм «Непослушник» с шутками в церкви получил награды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непослушник»

Фильм «Непослушник» получил несколько наград на XXX кинофестивале «Виват кино России!», сюжет картины развивается в церкви, где главный герой снимает видео для блога.

«Непослушник» получил главную награду фестиваля, приз за лучшую режиссуру (Владимир Котт) и награду за лучшую мужскую роль (Виктор Хориняк).

Главный герой фильма — блогер-пранкер Дима. В погоне за популярностью он устраивает пранк в церкви, где служит его друг. За содеянное его начинает преследовать полиция и Дима укрывается в провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника.

Когда закроют российские кинотеатры?

Среди российских фильмов, вышедших в этом году, «Непослушник» занимает пятое место по кассовым сборам. В прокате он собрал 306 миллионов рублей. Рекордсмен в истории российского кино «Холоп» с кассой в 3,1 миллиарда.

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Топ комментариев

Tanatholog

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