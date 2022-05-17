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ООН призвала снять ограничения на экспорт удобрений из России

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами. Анкара выразила готовность принять участие в разминировании Черного моря и обеспечении морского судоходства, приводит РБК сообщения западных СМИ.

В ООН опасаются, что рост цен на зерновые и дефицит продовольствия могут дестабилизировать обстановку в бедных странах, зависящих от украинского зерна, и привести к конфликтам.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.

После начала российской военной операции на Украине цены на пшеницу подскочили до рекордных значений. Боевые действия перекрыли более четверти мирового экспорта зерна.

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