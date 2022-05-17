«Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон Т‑90М «Прорыв»

«Уралвагонзавод» отправил в российские войска эшелон с очередной партией новейших танков Т-90М «Прорыв» для российской армии, сообщает пресс-служба предприятия.

Завод поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М танки. «Подготовка и освоение серийного производства этих современных бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний», — говорится в сообщении.

Танк Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом.

На машине реализована возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.

Одно из преимуществ поступающих с 2020 года в войска новейших танков Т-90М — наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени