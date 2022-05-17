Банк России увеличил лимит перевода средств за рубеж

Банк России увеличил с 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов месячный лимит по сумме переводов физлиц за рубеж, сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.

Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовым договорам, теперь могут переводить с российских счетов за рубеж сумму в размере зарплаты или платы за выполнение работ или услуг.

Все ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. «До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств», — сказано в сообщении ЦБ.

«Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», — уточнили в пресс-службе Банка Росси.