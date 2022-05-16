Shell прекратил обслуживание своих заправок в России

Автозаправки британско-нидерландской компании Shell в России полностью прекратили продажу топлива. Ранее стало известно, что Shell продает свою российскую «дочку» компании ЛУКОЙЛ.

«На станциях, входящих в периметр сделки с ЛУКОЙЛом, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу»,— цитирует представителя компании ТАСС.

На сайте компании уточняется, что с 20 мая 2022 года программа лояльности Shell ClubSmart прекращает свое действие — воспользоваться накопленными баллами клиенты смогут до 20 мая 2022 года.

В марте Shell анонсировала поэтапное прекращение деятельности в России, тогда же представители концерна заявили о выходе из ряда совместных энергетических проектов. Сделка по продаже сети заправок будет завершена после согласования с Федеральной антимонопольной службой.