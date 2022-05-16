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Центробанк установил курс валют на вторник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы основных валют на вторник, рубль в целом снова продемонстрировал усиление по итогам торгов на Московской бирже.

Так, американская валюта подешевела на 33,54 копейки и теперь стоит 63,44 рубля. При этом евро незначительно подорожал — на 2,27 копейки, его официальный курс составил 65,81 рубля.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Эксперты считают ключевым фактором укрепления российской валюты приток экспортной выручки, а также введенные регулятором финансовые ограничения — в частности, новые правила продажи наличных долларов и евро.

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