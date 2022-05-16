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Роскомнадзор предложил ввести пин-коды для просмотра «взрослого» кино

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор предлагает ввести пин-коды для просмотра на сервисах фильмов и сериалов для взрослых, сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. По его словам, это защитит детей от взрослого контента.

Предполагается, пин-код для просмотра детям будут выдавать родители. Субботин отметил, что сейчас фильмы и сериалы для взрослой аудитории может посмотреть любой желающий, несмотря на официальную маркировку «18+».

«Дети, когда остаются дома одни, без проблем заходят туда и находят то, что хотят посмотреть… Проблему, по нашему мнению, можно устранить путем создания некоторого контура безопасной для детей среды через введение специальных пин-кодов», — цитирует Субботина ТАСС.

В России с 2012 года действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он предполагает деление информации на категории. В частности, информация с маркировкой «18+» запрещена для детей.

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