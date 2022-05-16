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Производство автомобилей «Москвич» возродят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Torsten Maue / CC BY 2.0

Производство автомобилей «Москвич» возобновится на московском заводе Renault, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». <…> Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"», — написал Собянин в собственном блоге.

Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — электромобилей.

Renault остановила производство в Москве 23 марта из-за военной операции на Украине. Компания решила избавиться от российских активов: московский завод перешел правительству Москвы, а акции АвтоВАЗа — ФГУП «НАМИ». Соглашение подписано 16 мая.

Автозавод на Волгоградском проспекте начинал с производства автомобилей Ford почти 100 лет назад. Затем выпускал «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault.

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