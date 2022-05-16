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Ремонт взлетно-посадочной полосы стартовал в аэропорту Барнаула

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vyacheslav Bukharov / CC BY-SA 4.0

Ремонт взлетно-посадочной полосы начался в международном аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Ремонтные работы будут проводиться на участке размером 295 на 42 метра в специально выделенные технологические «окна», что позволит сохранить стабильное и непрерывное функционирование всех подразделений аэропорта, и соблюсти регулярность полетов. Работы планируется завершить до 25 мая.

Отмечается, что в барнаульском аэропорту ежегодно производится замена 1/7 части верхнего слоя асфальтобетонного покрытия полосы, за четыре года применения метода «сплошной карты» заменено более 1,9 тыс метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 

Это 67% от общей длины взлетно-посадочной полосы. К 2024 году планируется полностью завершить обновление полосы.

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