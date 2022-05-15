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Две девушки сразились за место на шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Очередной выпуск шоу «Звезды в Африке 2» стал еще на шаг ближе к финалу, в этот раз две девушки сразились за право пройти дальше.

На шоу «Звезды в Африке 2» Аня Покров, Валя Карнавал и Каролина Севастьянова решили сорвать планы «Змея Горыныча» Олега Верещагина. Они просто не стали за него голосовать.

Верещагин решил, что девушки обманули сами себя, потому что в итоге две из них — Каролина и Аня отправились на испытание. Им предстояло полетать на вертолете с безумным пилотом. Затем у них замерили пульс. Но он подскочил у них одинаково.

Затем им надо было сложить неизвестную им фразу из букв. Девушки долго не могли ничего сочинить. Тогда ведущие стали говорить: «Я звезда, заберите меня отсюда». Каролина начала собирать фразу «Заберите меня отсюда», Аня у нее подсмотрела, и сообразила, что фразу надо построить иначе: «Не забирайте меня отсюда». Она стала победительницей.

Каролину обидело, что Аня украла у нее идею. Олег решил этим воспользоваться и предложил Каролине оставить иммунитет ему, чтобы насолить девочкам. Но не ясно, как поступила Каролина. В шоу остались Верещагин, Покров и Карнавал. Двое из них пройдут в финал.

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