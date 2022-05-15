Режим ЧС ввели в Усть‑Абаканском районе Хакасии

Власти Хакасии ввели режим ЧС на землях лесного фонда в Усть-Абаканском районе, где тушатся лесные пожары на площади около 1 тысячм гектаров, сообщает пресс-служба Минприроды республики.
«Лесопожарная обстановка осложнилась настолько, что на землях лесного фонда в Усть-Абаканском районе власти ввели режим ЧС. Крупные лесные пожары на территории Усть-Бюрского (Усть-Абаканское участковое) и Абаканского (Биджинское участковое) лесничеств локализованы на площади почти 1 тысячи гектаров», — отмечается в сообщении.
По прогнозу, в воскресенье, 15 мая в Усть-Абаканском районе установится пятый (самый высокий) класс пожарной опасности, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
В Минприроды сообщили, что решается вопрос о привлечении пожарных из федерального резерва для борьбы с лесными пожарами в районе.
ponhik78Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))
karutoРежиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.
urbasikНе хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.
VALGORКак это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...