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Режим ЧС ввели в Усть‑Абаканском районе Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский краевой лесопожарный центр

Власти Хакасии ввели режим ЧС на землях лесного фонда в Усть-Абаканском районе, где тушатся лесные пожары на площади около 1 тысячм гектаров, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Лесопожарная обстановка осложнилась настолько, что на землях лесного фонда в Усть-Абаканском районе власти ввели режим ЧС. Крупные лесные пожары на территории Усть-Бюрского (Усть-Абаканское участковое) и Абаканского (Биджинское участковое) лесничеств локализованы на площади почти 1 тысячи гектаров», — отмечается в сообщении.

По прогнозу, в воскресенье, 15 мая в Усть-Абаканском районе установится пятый (самый высокий) класс пожарной опасности, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

В Минприроды сообщили, что решается вопрос о привлечении пожарных из федерального резерва для борьбы с лесными пожарами в районе.

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ЧП #Стихии #Хакасия
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ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

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urbasik

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VALGOR

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