НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Таинственную нечеловеческую дорогу нашли на дне океана

Источник:
Live Science
371 1
Фото: © кадр из видео

Группа морских биологов из проекта Nautilus Ocean Exploration Trust нашла на дне Тихого океана недалеко от Гавайев загадочный объект, напоминающий обычную дорогу из желтого кирпича.

Дорогу засняли при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата ROV на территории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа. Объект располагается на вершине подводной горы Нутка, которая в древности представляла собой вулкан.

На фотографиях ученые с удивлением разглядели дорогу из «кирпичей» правильной формы, при этом объект явно не мог быть создан человеком из-за глубины порядка километра и удаленности от берега, пишет Live Science.

Некоторые исследователи в шутку предположили, что именно там может выглядеть дорога к мифической Атлантиде. Однако вскоре ученым удалось объяснить возникновение объекта естественными процессами.

Оказалось, что дорога возникла в результате древней вулканической активности и состоит из потока гиалокластитовой породы, которая сначала была нагрета до экстремальных значений, а затем остыла, образовав прямоугольные образования.

Еще по теме
Стоимость синхротрона под Новосибирском выросла до 47,3 млрд рублей
Новосибирские ученые нашли новый способ идентификации антивещества
Найден способ замедления старения с помощью гена молодости
Астрономы записали «песню» черной дыры
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определились первые финалисты Евровидения-2022
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Банкам посоветовали использовать западный курс рубля
Отсутствие России на «Евровидении» назвали сумасшествием
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
США возродили программу ленд-лиза
54
ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине
51
Литва признала Россию «террористическим государством»
47
Германия начала платить за российский газ рублями
40
Умер первый президент Украины