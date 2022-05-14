Таинственную нечеловеческую дорогу нашли на дне океана

Группа морских биологов из проекта Nautilus Ocean Exploration Trust нашла на дне Тихого океана недалеко от Гавайев загадочный объект, напоминающий обычную дорогу из желтого кирпича.

Дорогу засняли при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата ROV на территории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа. Объект располагается на вершине подводной горы Нутка, которая в древности представляла собой вулкан.

На фотографиях ученые с удивлением разглядели дорогу из «кирпичей» правильной формы, при этом объект явно не мог быть создан человеком из-за глубины порядка километра и удаленности от берега, пишет Live Science.

Некоторые исследователи в шутку предположили, что именно там может выглядеть дорога к мифической Атлантиде. Однако вскоре ученым удалось объяснить возникновение объекта естественными процессами.

Оказалось, что дорога возникла в результате древней вулканической активности и состоит из потока гиалокластитовой породы, которая сначала была нагрета до экстремальных значений, а затем остыла, образовав прямоугольные образования.