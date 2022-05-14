Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор

Режиссер Андрей Звягинцев раскритиковал россиян, которые смотрят телевизор. Известный кинематографист отметил, что многие его соотечественники получают через телевидение «совершенно другой сигнал».
«Я решил, что телевизора у меня дома не будет. Я 13 лет его не смотрю. Даже в полглаза. Телевизор — это яд, который вливается вам в уши. Выбросите его. Не будьте зависимы от него», — сказал Звягинцев в интервью «Радио Долин».
Звягинцев — создатель фильмов «Возвращение», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». В 2021 году он заболел коронавирусной инфекцией, врачи диагностировали поражение 92% легких и ввели режиссера в кому.
Сейчас Звягинцев проходит реабилитацию в Германии, он до сих пор не может самостоятельно ходить и передвигается в инвалидной коляске.
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AlhazredНу ты то естественно про Прохоровку ни разу не соврал))) Все перемогу насасываешь. Давай-давай)))