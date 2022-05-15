Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств

Невропатолог Игорь Орлов напомнил, что облегчить головную боль можно и без медикаментов — он рекомендовал два способа для этого.

«Причиной головной боли нередко становится нарушение кровоснабжения мозга. В этом случае пациентам обычно советуют принимать лекарственные препараты, улучшающие кровоток, но существуют и дополнительные способы помочь организму», — заявил врач в беседе с радио Sputnik.

По его словам, одним из таких способов является массаж ушей. Необходимо полностью закрыть ушные раковины ладонями, слегка надавить и совершать медленные движения — эти манипуляции создадут повышенное давление, что, в свою очередь, будет полезно для кровообращения.

Кроме того, врач порекомендовал использовать специальные масла, чтобы наладить кровоснабжение мозга. Так, можно закапать несколько капель камфорного масла в ушную раковину, а затем вставить ватный тампон