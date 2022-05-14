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«Буратино» и «Чиполлино» покажут в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Буратино»

Классический ленты «Союзмультфильма» выпустят в широкий прокат в улучшенном качестве, сообщила пресс-служба студии.

Начиная с 1 июня, зрители увидят в кинотеатрах «Приключения Буратино» (1959 год), «Чиполлино» (1961 год) и «Тайну третьей планеты» (1981 год).

Мультфильмы будут представлены в восстановленных версиях: устранены дефекты и погрешности изображения.

«Современные дети получат возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции", многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени; а их родители – увидеть любимые фильмы по-новому», — генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

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