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Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georg Pik / CC0

Американская корпорация Sylvamo, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, покинет Россию, сообщается в опубликованной финансовой отчетности компании.

Компания планирует продать свой главный актив в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, указывается в документе. На первом этапе планируется получить соответствующие разрешения правительства.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Компания Sylvamo в России работает через непубличное АО «Сильвамо Корпорейшн Рус». Годовая мощность завода Sylvamo в Светогорске — 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

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Экономика #Промзона
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