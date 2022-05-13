Вторая часть «Дюны» Вильнева пополнилась новыми актерами

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев утвердил двух новых актеров для второй части фильма — Кристофера Уокена и Флоренс Пью.



Уокен сыграет главного противника Пола Атрейдеса Императора. Пью исполнит роль принцессы Ирулан, сособщает THR.

Кристофер Уокен известен зрителям по таким фильмам как «Поймай меня, если сможешь», «Сонная лощина», «Гнев». Флоренс Пью снималась в «Маленьких женщинах», номинированных на «Оскар» в 2020 году.



Премьера «Дюны 2» запланирована на 18 октября 2023 года. В продолжении научно-фантастического фильма также снимутся Зендея, Остин Батлер, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе.