Проект про реальные криминальные преступления в России выйдет на ТВ‑3

Детективный проект «Все в твоих руках», который документально воссоздает реальные криминальные преступления в России, покажут на ТВ-3 с 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

В сюжет вошли происшествия, случившиеся в России за последнее годы. Имена участников событий изменены.

Ведущий Александр Дуда («Пятая стража», «След») вместе со зрителем будет наблюдать за историей и разбираться, может ли человек сам предугадать и изменить то, что предначертано ему свыше.

В качестве подсказки у ведущего будет реальный отпечаток руки героя. Помогать считывать судьбу по руке будет эксперт-хиромант Алена Орлова, занимающаяся изучением сущности человека и предсказанием его будущего по рисунку на ладонях.

Среди участников проекта герой из Кемерова — Алексей Новиков. Он признался, что до участия в проекте не верил в судьбу, но после многие предсказания сбылись, а знаки судьбы стали очевидными.