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Проект про реальные криминальные преступления в России выйдет на ТВ‑3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Детективный проект «Все в твоих руках», который документально воссоздает реальные криминальные преступления в России, покажут на ТВ-3 с 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

В сюжет вошли происшествия, случившиеся в России за последнее годы. Имена участников событий изменены.

Ведущий Александр Дуда («Пятая стража», «След») вместе со зрителем будет наблюдать за историей и разбираться, может ли человек сам предугадать и изменить то, что предначертано ему свыше.

В качестве подсказки у ведущего будет реальный отпечаток руки героя. Помогать считывать судьбу по руке будет эксперт-хиромант Алена Орлова, занимающаяся изучением сущности человека и предсказанием его будущего по рисунку на ладонях.

Среди участников проекта герой из Кемерова — Алексей Новиков. Он признался, что до участия в проекте не верил в судьбу, но после многие предсказания сбылись, а знаки судьбы стали очевидными.

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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

urbasik

Теперь пора брать оплату технологиями и заводами с полным циклом на нашей территории.

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши