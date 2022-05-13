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Первый и второй сезоны «Эпидемии» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Эпидемия»

Сериал «Эпидемия» с Кириллом Кяро покажут на ТНТ с 16 мая, в эфир выйдут оба сезона постапокалиптического проекта, сообщила пресс-служба телеканала.

16 мая в 21.00 на ТНТ стартует первый сезон сериала «Эпидемия», следом выйдет новый, второй сезон.

Отправной точкой в сюжете стала вспышка неизвестного смертоносного вируса, который начинался как обычная простуда, но быстро прогрессировал и обладал 100-процентной летальностью. Его главные герои – две большие семьи.

Они выбираются из перекрытой столицы и берут курс на Карелию, где их ждет убежище на берегу спокойного озера. Как только возник дефицит еды, деньги потеряли свою ценность, магазины вокруг разграбили, и по всей стране начали орудовать мародеры, главной опасностью для героев стал уже не вирус, а человек.

В 2020 году состоялась мировая премьера «Эпидемии» на Netflix, сериал вышел под названием «To The Lake» («К озеру»), его дублировали на 12 языках. Драма о мире после вирусного апокалипсиса вошла в число самых популярных проектов платформы и на пике своей популярности входила в топ-3 в 56 странах мира. По итогам года «Эпидемия» стала одним из главных релизов Netflix, заняв восьмое место среди самых популярных зарубежных сериалов.

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