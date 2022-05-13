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Определились все участники финала Евровидения-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © eurovision.tv

Второй полуфинал Евровидения прошел в Турине 12 мая, в финал из него вышли 10 стран: Финляндия, Сербия, Азербайджан, Австралия, Эстония, Румыния, Польша, Бельгия, Швеция, Чешская Республика.

По итогам первого этапа в финале Евровидения примут участие 20 стран, вышедшие на финишную прямую благодаря голосования телезрителей и профессионального жюри. Также в финале выступят страна-победительница прошлого конкурса и Италия и страны «большой пятерки» — Испания, Германия, Великобритания, Франция. Италия тоже входит в состав «пятерки». 

В этом году Россия и Белоруссия не участвуют в песенном конкурсе из-за военной спецоперации на Украине.

В Евровидении-2022 выступят 25 стран в следующем порядке:

  1. Чехия
  2. Румыния
  3. Португалия
  4. Финляндия
  5. Швейцария
  6. Франция
  7. Норвегия
  8. Армения
  9. Италия
  10. Испания
  11. Нидерланды
  12. Украина
  13. Германия
  14. Литва
  15. Азербайджан
  16. Бельгия
  17. Греция
  18. Исландия
  19. Молдова
  20. Швеция
  21. Австралия
  22. Великобритания
  23. Польша
  24. Сербия
  25. Эстония

По прогнозам букмекеров, победа в этом году с вероятностью в 41% достанется Украине. Страну представляет «Калуш Оркестр» с песней «Стефания». Музыкальные критики считают, что победу украинцам обеспечат в большей степени телезрители, которые, отдав за них голос, проявят солидарность.

Финал Евровидения-22 состоится 14 мая. Показывать в России его не будут, также российские зрители не принимают участия в голосовании.

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