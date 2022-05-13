Определились все участники финала Евровидения-2022

Второй полуфинал Евровидения прошел в Турине 12 мая, в финал из него вышли 10 стран: Финляндия, Сербия, Азербайджан, Австралия, Эстония, Румыния, Польша, Бельгия, Швеция, Чешская Республика.

По итогам первого этапа в финале Евровидения примут участие 20 стран, вышедшие на финишную прямую благодаря голосования телезрителей и профессионального жюри. Также в финале выступят страна-победительница прошлого конкурса и Италия и страны «большой пятерки» — Испания, Германия, Великобритания, Франция. Италия тоже входит в состав «пятерки».

В этом году Россия и Белоруссия не участвуют в песенном конкурсе из-за военной спецоперации на Украине.

В Евровидении-2022 выступят 25 стран в следующем порядке:

Чехия Румыния Португалия Финляндия Швейцария Франция Норвегия Армения Италия Испания Нидерланды Украина Германия Литва Азербайджан Бельгия Греция Исландия Молдова Швеция Австралия Великобритания Польша Сербия Эстония

По прогнозам букмекеров, победа в этом году с вероятностью в 41% достанется Украине. Страну представляет «Калуш Оркестр» с песней «Стефания». Музыкальные критики считают, что победу украинцам обеспечат в большей степени телезрители, которые, отдав за них голос, проявят солидарность.

Финал Евровидения-22 состоится 14 мая. Показывать в России его не будут, также российские зрители не принимают участия в голосовании.