Почему пятница, 13-е приносит несчастья?

В пятницу, 13-го суеверные находятся начеку, стараясь избежать любых рисков. Но откуда берет начало поверье о злосчастном дне и почему именно это сочетание числа и дня недели считается плохим?

«Пятница, 13-е» пришла вовсе не из западного кинематографа, этот день считался «черным» задолго до появления знаменитого фильма.

Так, пятница — день распятия Христа, а число 13 — несчастливое в целом ряде религий. Например, в древнееврейской Каббале 13 духов зла, 13-м в Писании был упомянут Иуда, предавший Христа, 13-я глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13-я глава Евангелия от Иоанна — о предательстве Иуды.

Кроме того, зловещее влияние дня подтверждают история и легенды. Взять к примеру, легенду о тамплиерах...

Легенда о тамплиерах

Пятница, 13-е имеет отсылку к средневековой легенде о тамплиерах, в частности о проклятии последнего магистра военно-монашеского ордена Жаке де Моле.

Орден «Бедные рыцари Иисуса из Храма Соломона» образовался в 1118 году благодаря французским рыцарям, которые защищали паломников, идущих в Святую землю, чтобы поклониться христианским святыням в Иерусалиме.

Рыцари, вступавшие в Орден, принимали монашеские обеты послушания, бедности и безбрачия. Со временем устав менялся и привел к тому, что тамплиеры стали одним из богатейших орденов в Европе.

На богатство позарился король Франции Филипп IV Красивый. Когда Жак де Моле посетил страну, чтобы собрать деньги на новый Крестовый поход, король придумал коварный план.

«В пятницу 13 октября 1307 года солдаты короля внезапно арестовывают три тысячи тамплиеров. Их обвиняют в ереси, богохульстве, тайных обрядах, сговоре с дьяволом, затем бросают в тюрьму и подвергают ужасным пыткам. Сам Жак де Моле провел семь лет в тюрьме», — описываются события на сайте «Русская историческая библиотека».

После семилетнего заточения Жака де Моле сожгли на костре. В момент казни он произнес речь, предсказав скорую гибель королю и Папе Клименту V, бывшему в сговоре с Филиппом. Все предсказания казненного сбылись.

Боязнь пятницы, 13-го научно называется параскевидекатриафобией. Термин придумал психолог и основатель американского Института фобий Дональд Досси. В шутку он говорил своим пациентам: «Когда вы научитесь произносить это слово, вы вылечитесь!».

Как избежать несчастья

Со временем исторические и религиозные легенды переросли в обычное суеверие, которое до сих пор многих пугает. Даже те, кто не сильно верят в мистику, настораживаются, увидев на календаре это сочетание дня недели и числа.

Считается, что избежать неприятностей в пятницу, 13-го можно, соблюдая некоторые правила. Например, в этот день не рекомендуется отправляться в путешествия, рисковать, проводить важные деловые встречи, долго смотреть в зеркало, одалживать деньги, стричь волосы и делать маникюр, совершать дорогие покупки.

Еще нельзя в «чертову пятницу» жениться — брак будет несчастливым. Не рекомендуется даже ходить в вещах розового, красного или другого оттенка, который ассоциируется с любовью.

Астрологи также советуют 13 мая следить за своими словами. Стоит избегать сплетен и резких высказываний — позже они могут обернуться против их автора.

Сколько несчастливых пятниц

В 2022 году всего одна пятница выпала на 13-е число — это 13 мая. По три такие пятницы в год чаще всего случались в 1980-е. За последнее десятилетие три «чертовы пятницы» были в 2012 и 2015 годах. В 2023 году (январь, октябрь) и в 2024 году (сентябрь, декабрь) будет по две пятницы с числом 13 в календаре.