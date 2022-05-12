Таксистов обяжут предоставлять все данные ФСБ

Регулирующий работу такси законопроект внесен в Госдуму правительством, документ обязывает службы заказа такси предоставлять данные ФСБ.

«Служба заказа легкового такси обязана предоставить органам Федеральной службы безопасности РФ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект также устанавливает требования к водителю такси. В частности, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения. Лишенные права управления автомобилем смогут стать таксистами только после истечения года со дня восстановления.

Также предполагается создание трех региональных реестров такси — регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси.

Документ предусматривает создание федеральной государственной информационной системы легковых такси. Она будет обеспечивать сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений из всех трех реестров.