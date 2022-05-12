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Лесосеменной центр Алтая вырастит сеянцы для Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минприроды Алтайского края

Единственный за Уралом лесосеменной центр, расположенный в Алтайском крае, вырастит сеянцы с закрытой корневой системой для Кемеровской и Томской областей, сообщил начальник управления лесами Минприроды края Игорь Дергачев.

С 2022 года сеянцы с закрытой корневой системой должны занимать от 20% площади, отведенной под искусственное лесовосстановление. В Сибири такие сеянцы могут выращивать только в Алтайском крае – на базе лесосеменного центра.

«Мы можем выращивать 7 млн сеянцев с закрытой корневой системой. Для Кемеровской области мы будем выращивать 1 млн штук таких сеянцев, с Томском аналогичная ситуация – они просят у нас вырастить такие сеянцы», – цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что сеянцы просят и другие регионы Сибири – Тува, Красноярск, но пока мощностей центра не хватает на то, чтобы обеспечить все потребности. Для увеличения мощностей центра потребуется его переоборудование.

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Жизнь #Алтайский край #Кузбасс #Томск
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