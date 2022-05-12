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Марат Башаров оценил сцену новосибирского Оперного театра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НОВАТ

Премьера балета «Конек-Горбунок» с участием скандального актера Марата Башарова состоится в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) в пятницу, актер уже ознакомился с театром, сообщается на сайте театра.

Партия Царя в премьере НОВАТа станет первой работой актера драматического театра Башарова на балетной сцене. Билеты на премьеру еще есть, их стоимость от 1 до 5 тысячи рублей.

В новом спектакле авторы предложили красочное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы и стиль Палехской росписи сочетаются с мультимедийными спецэффектами. Балет поставил бывший художественный руководитель театра, гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехмана.

«Знаете, я живу в отеле рядом с театром и когда я вижу из окна своего номера этот красавец-театр, и знаю, что вечером у меня спектакль, балет на сцене этого шикарного театра, это очень приятное чувство. И сцена, конечно, просто невероятных размеров», — сказал Башаров о новосибирском оперном.

Он также отметил, что познакомился с новосибирскими балетными артистами.

«Признаюсь, даже в моей работе – в драматическом театре, в кино – есть люди, у которых давно есть актерское образование, но они до сих пор не знают, как существовать на сцене, а порой просто являются частью декораций. А здесь все ровно наоборот – ребята классные, талантливые, с живыми глазами – просто наслаждение работать с ними», — сказал Башаров.

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