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Шнуров нашел плюс в запрете русской культуры на Западе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из интервью Татьяны Толстой с Сергеем Шнуровым

Музыкант Сергей Шнуров считает, что в запрете российских фильмов, музыки и литературы есть определенная польза. Об этом шоумен рассказал в интервью писательницы Татьяны Толстой.

После начала военной спецоперации на Украине большинство западных стран запретили российским музыкантам выступать на своих площадках, были отменены показы отечественных фильмов на международных фестивалях.

«Есть один огромный плюс. Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру нужно запрещать», — сказал в интервью Шнуров.

Музыкант также отметил, что на самом деле отменить какую-либо культуру — невозможно. В пример он привел немецких писателей и музыкантов.

«Отменить русскую культуру невозможно. Пытались же отменить немецкую культуру. И куда же они без Гете, ну куда они? И без Бетховена», — порассуждал Сергей Шнуров.

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