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Центробанк назвал происходящее в экономике «новыми 90-ми»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кризис 2022 года станет одним из самых серьезных вызовов для России, наравне с кризисом 1990-х годов, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. По оценке регулятора, падение ВВП в 2022 году составит от 8 до 10%.

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов»,— отмечается в документе.

Сокращение внешней торговли приведет к тому, что доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка.

Кроме того, стоит ожидать сокращения частных инвестиций. «Общая неопределенность, трудности со сбытом экспорта и покупкой необходимых в производстве импортных товаров приведут к заметному уменьшению частных инвестиций»,— говорится в докладе.

По оценке Центробанка, для адаптации экономике России необходимо пройти два этапа. Первая фаза уже началась и может занять два года. Вторая фаза начнется сразу после первой, в этот период начнется стабилизация экономики. Стабильный рост ВВП может начаться в 2024 году.

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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

urbasik

Долго жил этот Сепаратист.Пока вы думали что такое перестройка.Мы уже проголосовали об отделении от СССР...

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.