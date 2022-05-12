Центробанк назвал происходящее в экономике «новыми 90-ми»

Кризис 2022 года станет одним из самых серьезных вызовов для России, наравне с кризисом 1990-х годов, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. По оценке регулятора, падение ВВП в 2022 году составит от 8 до 10%.

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов»,— отмечается в документе.

Сокращение внешней торговли приведет к тому, что доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка.

Кроме того, стоит ожидать сокращения частных инвестиций. «Общая неопределенность, трудности со сбытом экспорта и покупкой необходимых в производстве импортных товаров приведут к заметному уменьшению частных инвестиций»,— говорится в докладе.

По оценке Центробанка, для адаптации экономике России необходимо пройти два этапа. Первая фаза уже началась и может занять два года. Вторая фаза начнется сразу после первой, в этот период начнется стабилизация экономики. Стабильный рост ВВП может начаться в 2024 году.