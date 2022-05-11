Банкам посоветовали использовать западный курс рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала трейдерам с 6 июня использовать данные WM Refinitiv для оценки курса рубля вместо Московской биржи.

Такое решение якобы должно облегчить работу трейдеров, «сомневающихся в надежности курса рубля» на фоне антироссийских санкций, пишет Bloomberg. Однако пока оно носит рекомендательный характер.

Банкам также предлагается резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи. Кредитные учреждения фактически смогут сами выбрать, на какой курс им следует ориентироваться.

Российский рубль с конца февраля находится под сильнейшим санкционным давлением. Сначала он значительно подешевел, однако с середины марта начал дорожать, а сейчас обновил максимумы, вернувшись к уровню 2020 года.