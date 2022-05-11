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Продажи легковых авто рухнули почти на 80%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в России в апреле рухнули на 78,5%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

По данным АЕБ, в прошлом месяце было продано 32,7 тысячи «легковушек» и LCV, это на 119 тысяч меньше, чем в апреле 2021 года.

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали на 78%, «Соллерс Авто» — на 42%, Land Rover — на 93%, Toyota — на 91%.

Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta (2,6 тысячи штук), Lada Vesta (1,9 тысячи), Lada Niva (1,9 тысячи).

Продажи машин стали сокращаться на фоне ухода иностранных производителей автомобилей из РФ. В АЕБ прогнозировали, что в 2022 году продажи новых автомобилей в РФ могут сократиться на 50%, до 800 тысяч штук, что станет крупнейшим падением российского авторынка за всю его историю.

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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

Acess

Ты не иркут ,а хохлач 69, ты определись за кого, если не за нашу армию, вали отсюда в том числе и страны

Alhazred

Вместо слова гной лучше подходит слово вой, применительно к этому персонажу )))

Asd10

Да какой-то вой у него гнойный.)))