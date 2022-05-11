Продажи легковых авто рухнули почти на 80%

Продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в России в апреле рухнули на 78,5%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

По данным АЕБ, в прошлом месяце было продано 32,7 тысячи «легковушек» и LCV, это на 119 тысяч меньше, чем в апреле 2021 года.

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали на 78%, «Соллерс Авто» — на 42%, Land Rover — на 93%, Toyota — на 91%.

Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta (2,6 тысячи штук), Lada Vesta (1,9 тысячи), Lada Niva (1,9 тысячи).

Продажи машин стали сокращаться на фоне ухода иностранных производителей автомобилей из РФ. В АЕБ прогнозировали, что в 2022 году продажи новых автомобилей в РФ могут сократиться на 50%, до 800 тысяч штук, что станет крупнейшим падением российского авторынка за всю его историю.