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Дерматолог дала советы по майскому загару

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Майская жара может стать шоковой для уставшего от зимы организма. Загар будет полезен, если соблюдать элементарные правила, рассказала Sibnet.ru дерматовенеролог, заведующая отделением узких специалистов центра семейной медицины «Здравица» Екатерина Кушнарева.

«Прогулки на свежем воздухе под лучами майского солнца безусловно полезны! Они поднимут настроение, снимут напряженность после зимней скованности. Так же под влиянием ультрафиолетовых лучей в организме вырабатывается витамин D3, который играет немаловажную роль в укреплении иммунной системы», — сказала Кушнарева.

Но не стоит забывать, что после долгой зимы кожа уже утратила естественную защиту —пигмент (меланин), накопленный за период прошлого летнего сезона. Поэтому вхождение в новый сезон должно быть постепенным, чтобы избежать солнечных ожогов.

«В мае солнечная активность высокая, а воздух еще недостаточно прогрет, что может создать иллюзию безопасности и привести к неприятным последствиям. Поэтому при нахождении долгое время на открытом солнце используйте солнцезащитные косметические средства», — посоветовала дерматовенеролог.

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