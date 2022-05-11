Билл Гейтс заразился коронавирусом

Основатель корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс заболел COVID-19.

«У меня положительный результат теста на COVID, у меня легкие симптомы. В соответствии с рекомендациями экспертов самоизолируюсь, пока не выздоровею», — написал Гейтс в Twitter.

Он отметил, что вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины от COVID-19, а также имеет доступ к «отличной медицинской помощи».

Основатель Microsoft прививался от коронавируса в январе 2021 года. Он не уточнял, какой препарат использовал.

Гейтс в феврале объявил, что работает над книгой, как предотвратить новую пандемию. По его словам, он давно обдумывал тему борьбы человечества с опасными заболеваниями, но к созданию книги подтолкнула именно пандемия COVID-19. Также он расскажет, каково быть героем теорий заговора.

Сторонники теории заговора обвиняли Гейтса в том, что он связан с пандемией COVID-19: якобы коронавирус был создан по заказу миллиардера, чтобы под видом вакцинации чипировать население Земли и захватить мир.