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Билл Гейтс заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mueller /MSC / CC BY 3.0 de

Основатель корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс заболел COVID-19.

«У меня положительный результат теста на COVID, у меня легкие симптомы. В соответствии с рекомендациями экспертов самоизолируюсь, пока не выздоровею», — написал Гейтс в Twitter.

Он отметил, что вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины от COVID-19, а также имеет доступ к «отличной медицинской помощи».

Основатель Microsoft прививался от коронавируса в январе 2021 года. Он не уточнял, какой препарат использовал.

Гейтс в феврале объявил, что работает над книгой, как предотвратить новую пандемию. По его словам, он давно обдумывал тему борьбы человечества с опасными заболеваниями, но к созданию книги подтолкнула именно пандемия COVID-19. Также он расскажет, каково быть героем теорий заговора.

Сторонники теории заговора обвиняли Гейтса в том, что он связан с пандемией COVID-19: якобы коронавирус был создан по заказу миллиардера, чтобы под видом вакцинации чипировать население Земли и захватить мир.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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