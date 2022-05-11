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Концертные залы Европы закрыли российским артистам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Часть российских артистов не смогут давать концерты на площадках Европы, в стоп-лист попали Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и другие, рассказал концертный директор Евгений Морозов.

«Николай Басков, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Дима Билан, Олег Газманов — под этих артистов сегодня в Европе не разрешат арендовать зал. Они могут забыть про выступления за рубежом. Многие страны для них фактически закрыты», — сказал Морозов в интервью «МК».

Евгений Морозов считает, что сейчас российских артистов ждут тяжелые времена: продажи билетов на концерты падают, а заполняемость залов достигает не более 20%. Он привел в пример Тимати, который завершил карьеру еще в 2021 году.

«Он осознал, что не стоит останавливаться в шоу-бизнесе, надо двигаться куда-то еще. Молодец. Я бы сегодня рекомендовал всем артистам поступить так же», — сказал концертный директор.

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