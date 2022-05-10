Депутата горсовета Новосибирска арестовали за «Бессмертный полк»

Депутата горсовета Новосибирска Светлана Каверзина арестована на семь суток за попытку организовать «Бессмертный полк» в микрорайоне «Шлюз» без согласования администрации, сообщается на сайте Советского районного суда города.

По данным материалов суда, Каверзина опубликовала в телеграм-канале пост, где призвала жителей Новосибирска под ее личную ответственность провести неорганизованное шествие «Бессмертный полк».

«Официально этого шествия нет. Это просто наша гражданская акция как внуков и правнуков победителей», — писала Каверзина.

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Светлану Каверзину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Депутата судебном заседании вину в административном правонарушении не признала и пояснила, что это мероприятие планировалось исключительно как дань памяти погибшим в Великой Отечественной Войне и целью выразить несогласие с действующей властью не носило.

По мнению суда, Каверзина является организатором публичного мероприятия без подачи в установленном законом порядке уведомления публичного мероприятия.

Суд постановил, признать Каверзину виновной и подвергнуть ее административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с отбыванием в Специальном приемнике для содержания лиц.