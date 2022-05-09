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Министры попросили президента поднять пенсии и пособия

Источник:
ТАСС -
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту», — цитирует ТАСС Котякова.

Данные меры позволят снизить показатель бедности в России, отметил министр. По его словам, есть несколько вариантов параметров индексации. «Есть несколько вариантов, которые предложены. Как только будет принято окончательное решение, вы о них узнаете», — пояснил Котяков.

«Есть несколько сценарных условий, они у нас в принципе обсуждаются, также есть экспертные мнения. Есть экспертные мнения, которые не всегда адекватно оценивают положение вещей, поэтому я не стал бы забегать вперед. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», — сказал глава Минтруда.

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