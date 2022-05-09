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НАТО приготовило план по «военному окружению» России и Китая

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Североатлантический альянс уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь он нацелился на Москву и Пекин, приводит выдержки из статьи.

Возглавляемый Соединенными Штатами блок наводнил Украину оружием и обучил ультраправых боевиков, параллельно он начал экспансию в Азии с целью осадить двух своих противников, подчеркнул автор.

Нортон заметил, что 6-7 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов альянса в Брюсселе были представители нескольких европейских стран, не входящих в НАТО (Грузия, Финляндия и Швеция). Но еще более примечательным было присутствие чиновников из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

«США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами», — рассуждает обозреватель.

Запад неоднократно нарушал обещания и расширялся до границ России, окружая Москву в военном отношении. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы обложить со всех сторон и Пекин, заключил колумнист.

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Топ комментариев

лачинов

С таким стимулом боевые действия будут реально вестись до последнего украинца. Ради обещанного счастливого...

mosquito__2010

69 это количество сливов в неделю . Человек вообще не отвечает за свои слова, прям от слова совсем ....

лачинов

Да я как бы за неё и не переживал никогда.

Vitall2005

Ты очень сильно расстроишься, когда узнаешь финал этой истории.