Североатлантический альянс уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь он нацелился на Москву и Пекин, приводит выдержки из статьи.
Возглавляемый Соединенными Штатами блок наводнил Украину оружием и обучил ультраправых боевиков, параллельно он начал экспансию в Азии с целью осадить двух своих противников, подчеркнул автор.
Нортон заметил, что 6-7 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов альянса в Брюсселе были представители нескольких европейских стран, не входящих в НАТО (Грузия, Финляндия и Швеция). Но еще более примечательным было присутствие чиновников из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.
«США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами», — рассуждает обозреватель.
Запад неоднократно нарушал обещания и расширялся до границ России, окружая Москву в военном отношении. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы обложить со всех сторон и Пекин, заключил колумнист.
лачиновС таким стимулом боевые действия будут реально вестись до последнего украинца. Ради обещанного счастливого...
mosquito__201069 это количество сливов в неделю . Человек вообще не отвечает за свои слова, прям от слова совсем ....
лачиновДа я как бы за неё и не переживал никогда.
Vitall2005Ты очень сильно расстроишься, когда узнаешь финал этой истории.