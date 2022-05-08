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Диетолог Калинчев назвал главную ошибку при похудении

Источник:
URA.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Человеку, который хочет похудеть, нужно начать с коррекции питания, так как это является главным фактором в похудении, сказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Если человек начнет заниматься спортом без коррекции питания, то, вероятно, он только наберет вес. «За счет увеличения аппетита он будет просто больше есть после тренировки. У него аппетит улучшится, а у людей с лишним весом обычно плохой аппетит. Они едят мало на самом деле, это заблуждение, что они едят много. Они едят мало, и в этом вся проблема», — пояснил врач.

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Диетолог отметил, что улучшенный аппетит может привести к перееданию. Если человек сходил на тренировку вечером, то он будет переедать на ночь. Также нутрициолог порекомендовал убрать из рациона простые углеводы и сладкое, пояснил URA.ru врач.

«Простые углеводы заменить сложными и перенести их до четырех часов дня. То есть, например, завтрак и обед — это сложные углеводы. После 16.00 углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база», — сказал Калинчев.

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