Полиция составила социальный портрет преступника

Мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего совершали преступления в России в первом квартале 2022 года, следует из данных МВД.

За три месяца 2022 года в России сотрудники правоохранительных органов выявили почти 212 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 65% (более 137 тыс.) не имеют постоянного источника дохода и 57% (121 тыс.) ранее уже совершали преступления.

Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 14%, приводит ТАСС данные МВД.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины — граждане России, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев — каждое 24-е.

Всего за первый квартал текущего года в России выявили более 9 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, что на 13,5% больше, чем годом ранее. 84% из указанного числа иностранцев — это выходцы из стран СНГ.