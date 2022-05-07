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Массовые пожары в Омской области оставили без крова 288 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Массовые пожары из-за сильного ветра в восьми поселениях Омской области оставили в пятницу без крова 288 человек, сообщил губернатор Александр Бурков.

«В восьми населенных пунктах были пожары, сгорело 94 жилых помещения. <…> Без крова у нас остались 288 человек, в этих семьях 81 ребенок», — сказал Бурков в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона уточнил, что сейчас людям помогают восстанавливать документы, оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь. Материальную помощь людям начнут выплачивать в ближайшее время.

Бурков отметил, что в пострадавших от пожаров районах уже начался сбор вещей первой необходимости. Сейчас власти собирают сведения о пострадавших гражданах и их имуществе, после этого будет объявлен размер матпомощи.

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ЧП #Стихии #Омск
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