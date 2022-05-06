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ЦБ предупредил о задержках при платежных операциях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России предупредил о задержках при обработке платежных операций. Причиной стали технические работы, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.

Замедление обработки операций наблюдается в сервисах платежной системы Банка России, а также в системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ также пообещали известить, как только обычный режим работы будет восстановлен.
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