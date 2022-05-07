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9 мая 2022 года в Новосибирске: программа празднования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск отметит 77 годовщину Победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парадом, акцией «Бессмертный полк», концентром и салютом.

После пандемии впервые праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме. Празднование 9 Мая пройдет под названием «Новосибирск — город трудовой доблести. Все для фронта, все для Победы».

В связи с празднованием в центре Новосибирска будут перекрыты центральные улицы для движения автомобилей. Маршруты общественного транспорта тоже будут изменены. также в местах празднования будет запрещена торговля алкоголем.

9 мая

10.00. Военный парад войск Сибирского гарнизона на площади имени Ленина. В состав механизированной колонны входит 41 единица военной техники. Запланирован пролет группы армейской авиации и группы истребительной авиации. Трансляцию можно увидеть по ссылке.

10.45. Бессмертный полк. Место сбора: улица Максима Горького, 78 (формирование колонны начнется в 9.00). Маршрут шествия: по Красному проспекту до Дома офицеров.

Колонну возглавит ретротехника, следом курсанты НВВКУ пронесут полотнище Знамени Победы. Рота почетного караула Института войск Нацгвардии промарширует со знаменами Сибирских дивизий.

Следом — масштабный флаг «Город трудовой доблести» и флаги 15 республик Советского Союза. Головную часть «Бессмертного полка» замкнут многонациональная колонна и Новосибирский городской духовой оркестр.

12.00. Стартует праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», интерактивная программа «Победный май» — Первомайский сквер.

12.30. Торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню— Монумент Славы.

15.00. Показ фильма «Освобождение» — КК им. В. Маяковского.

19.00. Праздничная программа «Новосибирск — Город трудовой доблести» — на площади имени Ленина.

21.50. Праздничный фейерверк — площадь имени Ленина, Михайловская набережная.

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Топ комментариев

Очаков

А Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.

Очаков

Хотят Куев в жертву принести.

D762

Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...

Е. Рудаков

🤣🤣🤣🤣🤣 вам мало тех кто уже пришли? 🤣