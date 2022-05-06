Небензя рассказал о маховике репрессий против России

Ситуация на Украине позволила Западу запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против России, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области», — цитирует ТАСС Небензю.

Он отметил, что у России нет сомнений, «что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того».

«Помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к СВО [специальной военной операции] не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. О каком международном праве вы тогда говорите?» — добавил Небензя.