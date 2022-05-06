НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя рассказал о маховике репрессий против России

Источник:
ТАСС
261 0
Фото: © United Nations

Ситуация на Украине позволила Западу запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против России, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области», — цитирует ТАСС Небензю.

Он отметил, что у России нет сомнений, «что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того».

«Помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к СВО [специальной военной операции] не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. О каком международном праве вы тогда говорите?» — добавил Небензя.

Еще по теме
Псаки покинет должность пресс‑секретаря Белого дома
Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова
Лукашенко счел военную операцию на Украине «затянувшейся»
Киев обвинил Венгрию в планах по захвату части Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Блокада России: чем грозит майский дефолт?
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

userkc

как после этого не сбивать американские беспилотники и спутники! заслужили

Asd10

Кнопки маленькие, а пальцы крупные..Добрее к друг другу надо быть🤗🤗

Disobedient

Теперь можешь со спокойной душой пойти со своим другом к отцу вашему иблису.

Disobedient

Россия она моя. Лингвист степной.