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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США передали Украине данные о местоположении крейсера «Москва»

Источник:
РБК
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Фото: © Минобороны России

Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до гибели корабля, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами, которые подтвердили цель и предоставили точные данные о местоположении крейсера. Спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, приводит РБК материал CNN.

При этом источники телеканала подчеркнули, США, передавая Украине данные о крейсере, якобы не знали, как ими Киев распорядится.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о пожаре на «Москве». Из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас. Позднее военное ведомство проинформировало о том, что крейсер в результате полученных повреждений корпуса затонул во время буксировки.

По данным Минобороны, погиб один моряк и 27 пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы.

Ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году. Был флагманом Черноморского флота.

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Оборона #Военная политика #Армия #Оружие #Конфликты
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