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Тюремный магазин открылся в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Красноярскому краю

Магазин с товарами, сделанными руками осужденных, открылся в Красноярском крае, сообщает ГУФСИН по региону.

В магазине можно купить товары для дачи и пикника: беседки, мангалы, садовую мебель, качели, сувениры, мясные изделия и мясо для шашлыка.

Располагается магазин на базе колонии №5 в деревне Старцево в 5 километрах от Красноярска. Свою продукцию представили несколько учреждений ГУФСИН.

Только за первую неделю работы магазина удалось реализовать продукции более чем на 150 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользовались беседки, туалеты и заборная доска.

Это второй магазин краевого ведомства. Первый – «Гардарика» расположен в административном здании ИК-22, где к услугам покупателей представлены два отдела: продуктовый и вещевой.

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