Лукашенко счел военную операцию на Украине «затянувшейся»

Военная операция на Украине «затянулась», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он уточнил, что недостаточно погружен в детали и не знает, идет ли она по плану.

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал Лукашенко в интервью агентству AP.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что военная операция на Украине «идет по плану». 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва начала второй этап операции.

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что в ходе второго этапа российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.