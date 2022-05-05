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Castrol остановила поставки моторного масла в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Британский производитель автомобильных масел Castrol прекратил поставки продукции в Россию, сообщили представители официальных магазинов-партнеров компании.

«24 февраля Castrol остановила отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», — цитирует «Газета.Ru» представителя фирмы «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов.

Эту информацию также подтвердили в компании «Агреман» из Ярославля и «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода. В сервисном центре российского офиса Castrol сообщили, что «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями».

Продукция марки Castrol имеет рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей, а масла разрабатывались в тесном сотрудничестве с автокомпаниями.

Немецкий концерн Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад. С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей марки.

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