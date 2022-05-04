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Рубль обновил двухлетние максимумы к доллару и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Центробанк установил на 5 мая 2022 года официальные курсы основных валют — доллар теперь стоит 69,41 рубля, а евро —72,78 рубля.

В ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара снижался до 67,98 рубля, курс евро — до 71,58 рубля. Доллар опустился ниже отметки в 68 рублей впервые с марта 2020 года, а евро показал минимальное значение с февраля 2020 года.

Таким образом, рубль обновил двухлетние максимумы. В России действует плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Курсы американской и европейской валют резко росли в конце февраля и первой половине марта. Так, 2 марта доллар превысил психологический порог в 100 рублей впервые после деноминации 1998 года. 11 марта евро стоил 132 рубля, а доллар — 120 рублей.

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